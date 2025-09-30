В Верховной Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14088.

Проект касается выдвижения кандидатуры президента США Дональда Джона Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Выдвижение Трампа

Кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира уже выдвинули несколько лидеров стран. Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа за его содействие урегулированию конфликта с Индией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что выдвинул кандидатуру Трампа на премию.

Белый дом также выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

Выдвижение кандидатов

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать только определенные категории лиц и организаций. Это регламентировано Уставом Нобелевского комитета.

Право выдвижения имеют:

Члены национальных парламентов и правительств разных государств.

Члены международных судов.

Ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии.

Лидеры исследовательских институтов в сфере мира и международной политики.

Лауреаты Нобелевской премии мира предыдущих лет.

Члены Норвежского Нобелевского комитета.

Действующие и бывшие члены правлений, директоров и сотрудников институтов мира, имеющих международный авторитет.

Предложения принимаются до 31 января каждого года. Далее Норвежский нобелевский комитет формирует список и проводит закрытый процесс оценки кандидатов. Нобелевскую премию мира объявляют в пятницу первой полной недели октября каждого года.