Трамп будет считать оскорблением для США присуждение Нобелевской премии не ему
Президент США Дональд Трамп считает, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира и для страны станет "большим оскорблением", если он не получит премию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Во время выступления перед группой высокопоставленных генералов и адмиралов Трамп сказал, что сейчас он помог остановить семь международных войн, а его 20-пунктовый мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС может стать восьмым примером его успеха
"Если это сработает, у нас будет восемь, восемь за восемь месяцев. Это довольно неплохо. Никто такого еще не делал", - заявил президент.
Но Трамп выразил скепсис, относительно получения премии.
"Получите ли вы Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ни черта не сделал. Вручат тому, кто написал книгу об уме Дональда Трампа и о том, что понадобилось, чтобы развязать войны. Нобелевская премия достанется писателю. Нет, но посмотрим, что произойдет, но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я вам скажу. Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было", - сказал он.
Нобелевская премия мира
Это одна из самых престижных международных наград, которую ежегодно присуждают за выдающийся вклад в укрепление мира. Основана Альфредом Нобелем в конце XIX века.
Лауреатами Нобелевской премии мира становятся лица и организации, которые внесли весомый вклад в урегулирование международных конфликтов, защиту прав человека, разоружение и другие инициативы, способствующие миру.
Процедура присуждения премии достаточно сложная: сначала выдвигаются кандидатуры, затем их рассматривает Норвежский нобелевский комитет, после чего объявляется лауреат.
Церемония вручения проходит в Осло, Норвегия, и сопровождается денежной наградой, размер которой меняется каждый год.
6-13 октября станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии мира. В этом году на награду выдвинуто 338 кандидатов - 244 человека и 94 организации.
Среди возможных претендентов, кроме Дональда Трампа, называют президента Украины Владимира Зеленского и вдову Алексея Навального Юлию Навальную.
Напомним, группа народных депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала документ с предложением обратиться в Нобелевский комитет и выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Мирный план по Газе
США подготовили новый мирный план, направленный на завершение войны Израиля с боевиками ХАМАС. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира", который должны возглавить президент США и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.