ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп будет считать оскорблением для США присуждение Нобелевской премии не ему

Среда 01 октября 2025 10:34
UA EN RU
Трамп будет считать оскорблением для США присуждение Нобелевской премии не ему Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп считает, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира и для страны станет "большим оскорблением", если он не получит премию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Во время выступления перед группой высокопоставленных генералов и адмиралов Трамп сказал, что сейчас он помог остановить семь международных войн, а его 20-пунктовый мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС может стать восьмым примером его успеха

"Если это сработает, у нас будет восемь, восемь за восемь месяцев. Это довольно неплохо. Никто такого еще не делал", - заявил президент.

Но Трамп выразил скепсис, относительно получения премии.

"Получите ли вы Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ни черта не сделал. Вручат тому, кто написал книгу об уме Дональда Трампа и о том, что понадобилось, чтобы развязать войны. Нобелевская премия достанется писателю. Нет, но посмотрим, что произойдет, но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я вам скажу. Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было", - сказал он.

Нобелевская премия мира

Это одна из самых престижных международных наград, которую ежегодно присуждают за выдающийся вклад в укрепление мира. Основана Альфредом Нобелем в конце XIX века.

Лауреатами Нобелевской премии мира становятся лица и организации, которые внесли весомый вклад в урегулирование международных конфликтов, защиту прав человека, разоружение и другие инициативы, способствующие миру.

Процедура присуждения премии достаточно сложная: сначала выдвигаются кандидатуры, затем их рассматривает Норвежский нобелевский комитет, после чего объявляется лауреат.

Церемония вручения проходит в Осло, Норвегия, и сопровождается денежной наградой, размер которой меняется каждый год.

6-13 октября станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии мира. В этом году на награду выдвинуто 338 кандидатов - 244 человека и 94 организации.

Среди возможных претендентов, кроме Дональда Трампа, называют президента Украины Владимира Зеленского и вдову Алексея Навального Юлию Навальную.

Напомним, группа народных депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала документ с предложением обратиться в Нобелевский комитет и выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Мирный план по Газе

США подготовили новый мирный план, направленный на завершение войны Израиля с боевиками ХАМАС. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира", который должны возглавить президент США и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Нобелевская премия Дональд Трамп
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня