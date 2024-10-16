В Китае пригрозили, что никогда не откажутся от применения силы против Тайваня

В Китае заявили, что стремятся к мирному "воссоединению" с Тайванем. Но пригрозили, что никогда не откажутся от применения силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы готовы стремиться к перспективе мирного воссоединения с максимальной искренностью и усилиями. Но мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы", - сказал Чэнь Биньхуа, спикер управления Китая по делам Тайваня.

Он добавил, что если остров решится пойти на риск, это приведет к "его собственному уничтожению", независимо от того, сколько войск имеет Тайвань и сколько оружия он приобретет, и вмешаются ли внешние силы или нет.

"Наши действия по защите национального суверенитета и территориальной целостности не прекратятся ни на мгновение", - подчеркнул спикер.

Китайские государственные СМИ сообщили в среду, 16 октября, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл накануне на остров Дуншань в провинции Фуцзянь. Это знаковое место, поскольку в 1953 году Китай отразил попытку вторжения тайваньских военных на остров.