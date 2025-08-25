ua en ru
Украинцы назвали страны, оказавшие самую большую помощь с начала войны

Украина, Понедельник 25 августа 2025 08:37
Украинцы назвали страны, оказавшие самую большую помощь с начала войны
Автор: Александр Белоус

США при Дональде Трампе фактически свернули помощь и поддержку Украины. Тем не менее, с начала войны их вклад остается самым весомым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института.

Респондентам поставили вопрос: "По вашему мнению, какие страны и международные организации оказали наибольшую поддержку Украине в контексте российской военной агрессии, если таковая была?". Можно было дать три ответа.

По мнению 59% респондентов, самую большую помощь оказали США, что соответствует действительности. На втором месте - Германия (48%).

Далее идут Великобритания (38%), Польша (33%), Франция (17%) и Европейский Союз (14%).
Украинцы назвали страны, оказавшие самую большую помощь с начала войны

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Опрос проводился на всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Общая выборка составила 2400 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Средний уровень погрешности при предположении простой случайной выборки составляет ±2,0 балла в 95%-ном интервале.

Помощь Украине

Военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную Украине с 24 января 2022 года оказывают около 40 стран.

Финансовая поддержка Украины в настоящее время в значительной степени опирается на кредитный механизм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Эта инициатива, запущенная "Большой семеркой" и Европейской комиссией, предоставляет Украине в общей сложности 45 млрд евро в виде займов, финансируемых за счет средств от замороженных российских активов. Украине не будет отдавать эти кредиты.

По данным Кильського института, с начала войны по июнь 2025 года Европа выделила не менее 35,1 млрд евро на военную помощь через оборонные закупки - на 4,4 млрд евро больше, чем США.

В августе 2025 года 27% американцев считают Украину союзником, 38% - дружественной страной. Только 12% считают Украину недружественной страной, а 4% - враждебной.

Отношение украинцев к США при Трампе резко ухудшилось. Только 32% считают США надежным союзником. Большинство украинцев (64%) считают, что Европа остается надежным союзником,

