Президент Южной Кореи поддержал принцип "одного Китая" в вопросе Тайваня
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о поддержке политики "одного Китая" перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином.
Как передает РБК-Украина, заявление южнокорейского лидера приводит Bloomberg.
По его словам, отношения Южной Кореи с Китаем имеют ключевое значение. При этом их здравое развитие "зависит от полного уважения основных интересов друг друга".
"Что касается самого ключевого вопроса для Китая - тайваньской проблемы, - мы будем придерживаться позиции уважения принципа "одного Китая".
В интервью CCTV Ли Чжэ Мен отметил, что Китай и Южная Корея вместе противостояли японской агрессии во время Второй мировой войны, и призвал извлекать уроки из прошлого. По его словам, военный союз Южной Кореи с США не означает неизбежной конфронтации с Китаем.
Говоря о более широком спектре отношений между Сеулом и Пекином, Ли заявил, что его правительство стремится к "новым, равноправным и кооперативным отношениям" с Китаем в сфере искусственного интеллекта и других высоких технологий.
Он также выступил за более частый диалог с КНР и сообщил, что намерен добиваться проведения саммита с председателем Китая не реже одного раза в год.
Учения Китая вокруг Тайваня
Напомним, на днях Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня. Это произошло после того, как США объявили самый крупный пакет военной помощи Тайваню на сумму 11,1 млрд долларов.
Китайские учения происходят как на море, так и в воздухе - Пекин задействовал флот и авиацию.
Президент Тайваня Лай Цзиндэ на этом фоне подчеркнул, что он продолжит защищать "национальный суверенитет и укреплять национальную оборону" острова.
В то же время в Госдепе США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и сохранить мир.