Президент Южной Кореи поддержал принцип "одного Китая" в вопросе Тайваня

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о поддержке политики "одного Китая" перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином.

По его словам, отношения Южной Кореи с Китаем имеют ключевое значение. При этом их здравое развитие "зависит от полного уважения основных интересов друг друга".

"Что касается самого ключевого вопроса для Китая - тайваньской проблемы, - мы будем придерживаться позиции уважения принципа "одного Китая".

В интервью CCTV Ли Чжэ Мен отметил, что Китай и Южная Корея вместе противостояли японской агрессии во время Второй мировой войны, и призвал извлекать уроки из прошлого. По его словам, военный союз Южной Кореи с США не означает неизбежной конфронтации с Китаем.

Говоря о более широком спектре отношений между Сеулом и Пекином, Ли заявил, что его правительство стремится к "новым, равноправным и кооперативным отношениям" с Китаем в сфере искусственного интеллекта и других высоких технологий.

Он также выступил за более частый диалог с КНР и сообщил, что намерен добиваться проведения саммита с председателем Китая не реже одного раза в год.