Президент Південної Кореї підтримав принцип "одного Китаю" в питанні Тайваню

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив про підтримку політики "одного Китаю" перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

За його словами, відносини Південної Кореї з Китаєм мають ключове значення. При цьому їхній здоровий розвиток "залежить від повної поваги основних інтересів один одного".

"Що стосується самого ключового питання для Китаю - тайванської проблеми, - ми будемо дотримуватися позиції поваги принципу "одного Китаю".

В інтерв'ю CCTV Лі Чже Мьон зазначив, що Китай і Південна Корея разом протистояли японській агресії під час Другої світової війни, і закликав робити висновки з минулого. За його словами, військовий союз Південної Кореї зі США не означає неминучої конфронтації з Китаєм.

Говорячи про ширший спектр відносин між Сеулом і Пекіном, Лі заявив, що його уряд прагне до "нових, рівноправних і кооперативних відносин" з Китаєм у сфері штучного інтелекту та інших високих технологій.

Він також виступив за частіший діалог з КНР і повідомив, що має намір домагатися проведення саміту з головою Китаю не рідше ніж один раз на рік.