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Президент Чехии разъяснил, чем грозит Европе проигрыш Украины в войне

Чехия, Пятница 22 декабря 2023 06:32
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Президент Чехии разъяснил, чем грозит Европе проигрыш Украины в войне Фото: президент Чешской Республики Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейские страны не должны были бы говорить об "усталости от войны", на это имеют право только воюющие стороны.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера французскому изданию Le Monde.

"Честно говоря, об "усталости" могут говорить только Украина и Россия... В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают. Единственное наше бремя касательно помощи Украине - это прием беженцев и определенное снижение комфорта. Мы не чувствуем страданий", - отметил чешский лидер.

В то же время, отметил он, у Европы возникнут серьезные проблемы если некоторые политики будут безответственно использовать инфляцию либо рост цен на энергоносители для настраивания избирателей против помощи Украине.

"Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом", - отметил Павел.

Проигрыш Украины угрожает безопасности

В этом контексте президент Чехии выразил разочарование тем, что позиция Венгрии заблокировала предоставление Украине финансовой помощи на 50 млрд евро.

"Если мы считаем, что война в Украине - это зло против правового порядка, что она затрагивает основы наших обществ, мы должны поддерживать страну, хотим мы этого или нет. Не из любви к украинцам, а чтобы отстоять наш образ жизни. Если позволить России победить, это создаст угрозу нашей собственной безопасности, нашему будущему", - заявил Павел.

Он полагает, что чем быстрее будет решен вопрос финансовой помощи Украине, тем лучше для всех.

Месседжи Петра Павела о поддержке Украины

20 декабря Петр Павел встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе встречи лидеры обсудили войну в Украине.

В контексте встречи, чешский лидер отметил, что Франция и Чехия осознают риски, связанные с вероятным успехом России в войне против Украины. Именно поэтому расширение ЕС - крайне важный шаг.

Блокирование Венгрией финансовой помощи Украине от ЕС

Европейский Союз подготовил план финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро, сроком на четыре года. Из этой суммы прямая бюджетная поддержка составит 39 млрд, 8 млрд пойдут в инвестиционный фонт и еще 3 млрд - на техническую поддержку.

Лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите Европейского совета в Брюсселе 14 декабря. 26 стран поддержали предоставление средств Украине, однако Венгрия ветировала это решение.

Будапешт требует от Брюсселя разморозить пакет помощи для Венгрии 30 млрд евро. Средства были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничества в стране.

Недавно ЕС разморозил 10 млрд евро из этой суммы в обмен на согласие венгров не блокировать начало переговоров о вступлении Украины. Для разблокировки остальных средств, Будапешт должен выполнить ряд условий.

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