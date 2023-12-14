ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии

Четверг 14 декабря 2023 00:10
UA EN RU
Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Европейская комиссия приняла решение разморозить для Венгрии 10,2 млрд евро. В ЕС считают, что судебная реформа Будапешта устранила некоторые недостатки. Однако еще более 20 млрд остаются заблокированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию.

В Европейском союзе считают, что Венгрия приняла меры об основных правах Хартии ЕС, касающихся судебной независимости.

"Это означает, что часть финансирования больше не будет заблокирована, и поэтому Венгрия может потребовать возмещения примерно до 10,2 млрд евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государства-члены ЕС должны обеспечить благоприятные условия в течение всего периода финансирования политики сплоченности. Еврокомиссия будет внимательно следить по применению мер, введенных Венгрией, в частности через аудиты, активное взаимодействие с заинтересованными сторонами и мониторинговыми комитетами.

Если в любой момент времени Комиссия сочтет, что благоприятные условия больше не выполняются, она может снова принять решение о блокировании финансирования.

В общей сложности из-за ситуации с верховенством права в стране финансирование, которое остается заблокированным для Венгрии, составляет около 21 млрд евро.

Позиция Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС

14-15 декабря на саммите лидеров стран ЕС должно одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также решение о начале переговоров о вступлении. Венгрия выступает против таких решений, однако высказывается об определенных компромиссах.

В то же время, Будапешт заявляет, что готов отказаться от вето на выделение ЕС 50 млрд евро помощи Украине в том случае, если Европейский союз разморозит предназначенные для Венгрии 30 млрд.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Венгрия
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год