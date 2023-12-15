Орбан выдвинул условие для снятия вето на 50 млрд евро помощи Украине от ЕС

Будапешт не поддержит новый пакет помощи Украине от Европейского Союза до тех пор, пока блок не выплатит все средства, замороженные для Венгрии. На вступление Украины также может быть наложено вето.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Это прекрасная возможность для Венгрии дать понять, что она должна получить все, что ей причитается", - заявил венгерский премьер-министр в своем еженедельном радиоинтервью из Брюсселя.

Когда лидеры ЕС снова встретятся в начале следующего года, чтобы рассмотреть пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, Венгрия сначала позаботится о том, чтобы получить все свои средства, сказал Орбан.

Европейская комиссия на этой неделе согласилась разблокировать треть из примерно 30 млрд евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона и взяточничества после того, как Венгрия приняла изменения, связанные с судебной системой.

Возможности для вето на вступление Украины

Хотя Венгрия воздержалась при голосовании по переговорам о членстве Украины в ЕС, что дало возможность их начать, Орбан заявил, что по-прежнему выступает против этого решения и готов наложить вето на вступление Украины на более позднем этапе процесса.

"Будет еще 75 случаев, когда страна сможет это остановить. Я не хотел брать это на совесть страны, Венгрия не хочет участвовать в этом решении. Я вышел из комнаты, чтобы они могли сделать это одни", - сказал он.

По его словам, возражения могут быть высказаны в любой момент в ходе серии переговоров, окончательное решение будет вынесено национальными парламентами, и венгерский парламент сможет ветировать членство Украины, сообщает венгерское издание Bors Online.

Саммит ЕС

Напомним, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 14 декабря одобрили историческое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. Перед голосованием премьер-министр Венгрии вышел из комнаты. Таким образом, решение было принято единогласно 26 лидерами стран ЕС, что не противоречит процедуре.

В то же время Евросоюз не смог одобрить выделение 50 млрд евро для Украины, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето. ЕС пообещал вернуться к вопросу в январе 2024 года. Кроме того, блок имеет возможность предоставить помощь Украине другими способами - через выделение денег каждой страной.

Хотя Еврокомиссия согласилась разморозить 10,2 млрд евро для Венгрии, остальная помощь (из 30 млрд евро) приостановлена до тех пор, пока страна не выполнит почти два десятка других требований, от обеспечения академической свободы до защиты ЛГБТК и прав на убежище.