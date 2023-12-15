Евросоюз пока не одобрил выделение Украине 50 млрд евро, но шансы остаются, - журналист

Евросоюз пока не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины. Но еще вернется к обсуждению вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу европейского редактора Радио Liberty Ричарда Йозвяка в социальной сети X (Twitter).

Журналист написал, что Украина победила в расширении Евросоюза, но потеря в финансировании. Тем не менее шансы на получение 50 млрд евро остаются.

"Таким образом, это символическая победа Украины в расширении, но потеря в финансировании. Лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы договориться о 50 млрд евро - с надеждой, что Венгрия будет включена", - написал в своем посте Йозвяк.

Обновлено 04:35. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в своем профиле Twitter, что вето наложено на помощь Украине и что вернутся к этому вопросу в следующем году.

Summary of the nightshift:

veto for the extra money to Ukraine,

veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Помощь Украине от ЕС

Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Это решение нужно одобрить всем лидерам стран ЕС. Они обсудят его на саммите, который состоится 14-15 декабря.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также требовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для Венгрии. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для разморозки остальных средств Венгрии нужно выполнить определенные условия.

Также мы сообщали, что лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету, по многолетней финансовой программе.