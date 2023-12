Евросоюз пока не одобрил выделение Украине 50 млрд евро, но шансы остаются, - журналист

Журналист написал, что Украина победила в расширении Евросоюза, но потеря в финансировании. Тем не менее шансы на получение 50 млрд евро остаются.

"Таким образом, это символическая победа Украины в расширении, но потеря в финансировании. Лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы договориться о 50 млрд евро - с надеждой, что Венгрия будет включена", - написал в своем посте Йозвяк.

Обновлено 04:35. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в своем профиле Twitter, что вето наложено на помощь Украине и что вернутся к этому вопросу в следующем году.

Summary of the nightshift:

veto for the extra money to Ukraine,

veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.