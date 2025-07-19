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"Не соглашайтесь на оккупацию". Алиев подсказал путь к восстановлению целостности Украины

Суббота 19 июля 2025 19:59
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"Не соглашайтесь на оккупацию". Алиев подсказал путь к восстановлению целостности Украины Фото: Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал Украине "главный совет" - никогда не соглашаться на оккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Шушинском медиафоруме.

В частности, у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая смогла после трех десятков лет восстановить территориальную целостность страны.

В ответ Алиев сказал, что уже имел возможность отвечать на подобный вопрос несколько лет назад, и его ответ не будет отличаться от того, что он говорил раньше.

"Думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", - заявил Ильхам Алиев.

Продолжая отвечать на вопрос, президент рассказал историю своей страны. В частности о том, что в период Первой Карабахской войны был для Азербайджана очень сложным, трагичным и с многочисленными жертвами. Постконфликтный период был не менее сложным.

"С экономической (точки зрения - ред.) у нас было миллион человек, которые остались без средств к существованию. Более 700 тысяч азербайджанцев из Карабахского региона, а также 250 тысяч азербайджанцев которые проживали в Армении, которые были депортированы", - говорит президент.

Он добавил, что в тот период население страны составляло 8 млн человек. Государство имело один из самых высоких уровней на душу населения по количеству беженцев. Казна Азербайджана была пуста и страну никто практически не поддерживал. В том числе, не и было и международной поддержки.

Такую страну возглавил Айдар Алиев, которому удалось стабилизировать ситуацию и постепенно возрождать государство.

"Постепенно мы начали вставать, возрождаться и думали только об одном. Я уверен, что подавляющее большинство наших граждан разделяет то, что я говорю. Думали, как вернуть оккупированную территорию. Понимали, что будет трудно", - говорит Алиев.

Вскоре, страна понемногу начала возвращать территорию, при этом международная обстановка была против Азербайджана. В частности, минская группа ОБСЕ была на стороне Армении, и каждый в ней пытался сделать так, чтобы статус-кво не менялся и ситуация "длилась вечно". Кроме того, были и другие моменты.

Однако Азербайджан не соглашался с такими реалиями, и в 2020 года начал создавать новые.

"Мы решили, что мы создадим новые реалии, а потом вы будете с ними смиряться. Так и случилось, новые реалии мы начали создавать в 2020 году. (На 44 день войны - ред.) они вынуждены были с этим смириться, потом в сентябре 2023 года - за один день, с которыми они тоже вынуждены были смириться поэтому я немножко шире отвечаю на этот вопрос, чтобы раскрыть то, что я сказал в самом начале", - пояснил Алиев.

Продолжая ответ он подчеркнул главное: "Возвращаясь тому, что я сказал - никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности".

Алиев добавил, что он был президентом Азербайджана 17 лет, прежде чем вернуть оккупированные територии. Хотя в то же время признал, что вера в справедливость у него практически исчезала.

Еще одним немаловажным фактором президент Азербайджана отметил консолидацию общества.

"Консолидация, которая дала такую моральную силу мне как президенту, как главнокомандующему. И я был уверен, что общество и народ будет за мной стоять. И это было, наверное, одним из решающих фактов. Так что вернусь к тому, с чего начал, никогда не сдаваться", - резюмировал Алиев.

Напомним, несколько месяцев назад Алиев заявил, что война а мире завершаются только после подписания акта капитуляции одной из сторон.

В свою очередь "режим тишины" нужен лишь для того, чтобы "перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново".

Кроме того, Алиев сказал, что не видит в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией.

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