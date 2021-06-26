Презентація нової Windows і збій у телескопа Hubble. Головне зі світу технологій

Facebook запустив свого конкурента Clubhouse

Американська соцмережа Facebook на тлі популярності Clubhouse запустила додаток Live Audio Rooms, який дозволяє слухати онлайн-бесіди і брати участь в них. Поки сервіс доступний тільки в США на iOS.

Спікерів в онлайн-бесіді на Live Audio Rooms може бути не більше 50, а число слухачів - не обмежено. Бесіди можуть бути як відкритими, так і приватними. Крім того, організатори можуть додавати можливість внесення донатів.

Microsoft досяг капіталізації в 2 трлн доларів

Вперше за 35 років техно-гігант Microsoft вийшов на капіталізацію в 2 трлн доларів. Ринкова вартість компанії підвищилася на тлі зростання акцій, ціни на які тільки з початку року збільшилися на 19%.

Microsoft став другою в історії IT-компанією після Apple, яка подолала цю позначку. У списку найдорожчих також є cаудівська Saudi Aramco, яка пробивала позначку в 2 трлн доларів ще в 2019, але на сьогодні капіталізація нафтової компанії оцінюється трохи нижче.

Windows 11 представлено офіційно

Нова версія операційної системи Windows готується до релізу і позиціонується як найбільше оновлення за останнє десятиліття.

Однією з "фішок" стало розміщення меню "Пуск" по центру, в Windows 11 вирішили відмовитися від живих плиток і перейшли на більш легкий і лаконічний дизайн. Очікується, що нова ОС запропонує більше тем оформлення і масу віджетів.

Фото: інтерфейс Windows 11 (скріншот онлайн-презентації Microsoft)

У базовій збірці буде кілька нових цікавих додатків. Крім того, Windows 11 підтримуватиме роботу Android-додатків. Оновлення для власників Windows 10 буде безкоштовним.

MIUI 13 вийде в серпні

Згідно з повідомленням одного з керівників Xiaomi в соціальній мережі Weibo, нова версія оболонки MIUI для смартфонів проходить внутрішнє тестування. А реліз заплановано на серпень 2021 року.

За чутками, оновлення принесе новий дизайн інтерфейсу і забезпечить більш плавну анімацію. Прошивка може бути представлена разом з новим смартфоном Xiaomi Mi Mix 4.

Hyundai закрив угоду з купівлі Boston Dynamics

Південнокорейський конгломерат Hyundai закрив угоду з купівлі 80% акцій виробника роботів Boston Dynamics, який відомий розробкою робота-пса Spot.

Сума угоди не розголошується, але сама компанія в документах оцінена в 1,1 млрд доларів. 20% акцій залишаються у нинішнього власника - японського фонду SoftBank. Поки невідомо, як Hyundai планує розвивати напрямок роботів.

Hubble вийшов з ладу

Космічний телескоп Hubble зіткнувся з серйозною проблемою і на сьогодні відключений у зв'язку з несправністю бортового комп'ютера. З 13 червня апарат перевів всі наукові інструменти в безпечний режим.

Системи Hubble намагалися перезавантажити, але через деякий час збій повторився. Космічна обсерваторія знаходиться на орбіті з 1990 року.

Інтернет Starlink до вересня покриє всю планету

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска планує до вересня 2021 року забезпечити весь світ покриттям супутникового інтернету Starlink. Далі почнеться робота з регуляторами в кожній країні.

На сьогодні триває бета-тестування Starlink в 11 країнах. Учасники програми отримали комплект обладнання (термінал, кріплення, маршрутизатор) за 499 доларів. Абонентська плата становить 99 доларів на місяць.

Круїзи до стратосфери за 125 000 доларів

Компанія Space Perspective з Флориди почала приймати замовлення на круїзи до стратосфери за ціною 125 000 доларів за місце. Польоти будуть здійснюватися в космічній капсулі "Нептун", яка піднімається на висоту до 30 000 метрів за допомогою повітряної кулі.

За заявою представників компанії, політ залишить розкішне враження, оскільки буде плавним - без високих перевантажень, пов'язаних із запусками ракет. На "Нептуні" будуть відкидні сидіння, панорамні вікна, бар з прохолодними напоями, ванна кімната, а також інші зручності.