У США почали продаж квитків на "круїз" до стратосфери. Ціна -125 000 доларів

Американська компанія Space Perspective з Флориди почала приймати замовлення на польоти в стратосфери. Місця в герметичній капсулі продають за ціною 125 000 доларів

Повідомляється, що польоти будуть здійснюватися в космічній капсулі "Нептун", яка підніматиметься на повітряній кулі на висоту до 30 000 метрів. Капсула може перевозити вісім пасажирів.

Політ тривалістю шість годин буде проходити в найвищих шарах атмосфери, туристи зможуть побачити Землю на тлі чорного космосу.

За заявою представників Space Perspective, політ залишить розкішне враження, оскільки підйом буде плавним, тобто без високих перевантажень, пов'язаних із запусками ракет. На "Нептуні" будуть відкидні сидіння, панорамні вікна, бар з прохолодними напоями, ванна кімната, а також інші зручності.

Початок комерційних запусків планується до кінця 2024 року, а минулого тижня провели перший випробувальний політ без екіпажу. Політ повнорозмірного симулятора "Нептуна" тривав більше шести з половиною годин. Він встиг досягти висоти 33 043 метри, після чого приводнився в Мексиканській затоці.