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У США почали продаж квитків на "круїз" до стратосфери. Ціна -125 000 доларів

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Четвер 24 червня 2021 13:49
У США почали продаж квитків на "круїз" до стратосфери. Ціна -125 000 доларів Фото: туристи будуть літати до стратосфери в капсулі (facebook com TheSpacePerspective)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Space Perspective з Флориди почала приймати замовлення на польоти в стратосфери. Місця в герметичній капсулі продають за ціною 125 000 доларів

Про це пише space.com.

Повідомляється, що польоти будуть здійснюватися в космічній капсулі "Нептун", яка підніматиметься на повітряній кулі на висоту до 30 000 метрів. Капсула може перевозити вісім пасажирів.

Політ тривалістю шість годин буде проходити в найвищих шарах атмосфери, туристи зможуть побачити Землю на тлі чорного космосу.

За заявою представників Space Perspective, політ залишить розкішне враження, оскільки підйом буде плавним, тобто без високих перевантажень, пов'язаних із запусками ракет. На "Нептуні" будуть відкидні сидіння, панорамні вікна, бар з прохолодними напоями, ванна кімната, а також інші зручності.

Початок комерційних запусків планується до кінця 2024 року, а минулого тижня провели перший випробувальний політ без екіпажу. Політ повнорозмірного симулятора "Нептуна" тривав більше шести з половиною годин. Він встиг досягти висоти 33 043 метри, після чого приводнився в Мексиканській затоці.

Нагадаємо, раніше космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса продала місце на перший туристичний політ у космос за 28 млн доларів.

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