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Windows 11 представили офіційно: основні нововведення

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Четвер 24 червня 2021 19:03
Windows 11 представили офіційно: основні нововведення Фото: Windows 11 готується до виходу (скріншот онлайн-презентації Microsoft)
Автор: РБК-Україна

Американська корпорація Microsoft офіційно представила нову версію своєї операційної системи - Windows 11. Ця ОС позиціонується як найбільше оновлення за останнє десятиліття.

Презентацію транслювали на офіційному сайті Microsoft.

Інтерфейс нової ОС

Одним з нововведень стало те, що меню "Пуск" змістилося в центр нижньої панелі задач, що нагадує док-бар в MacOS від Apple. Крім того, в новій версії відмовилися від живих плиток та інакше перемалювали панель задач.

Загалом інтерфейс став візуально більш легким, очікується, що Windows 11 запропонує більше тем оформлення, інших можливостей щодо кастомізації, а також поверне віджети. Вікна тепер можна буде згрупувати по одному із заздалегідь передбачених сценаріїв. Зовнішній вигляд самих вікон теж змінився, вони стали більш круглими, як і усе в ОС.

Фото: інтерфейс Windows 11 (скріншот онлайн-презентації Microsoft)

Програмне забезпечення

До базової збірки Windows 11 увійде додаток для відеодзвінків Microsoft Teams, яке дозволить користувачам комп'ютерів та інших гаджетів почати спілкування в кілька натискань.

Система отримала нову екранну клавіатуру з підтримкою свайпів, а при роботі на планшеті зі стилусом Windows 11 задіятиме вібромотори для більш приємної віддачі при малюванні і введенні тексту.

Також істотно змінився магазин додатків та ігор. Він буде називатися Microsoft Store, а не Windows Store.

Запуск додатків Android

Windows тепер підтримує запуск і роботу Android-додатків. Але поки невідомо, чи можна буде встановити їх самостійно. Хоча заявлено підтримку маркетплейса Amazon з Android-додатками.

Оновлення до операційної системи нового покоління для власників Windows 10 буде безкоштовним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підтримка нинішньої актуальної Windows 10 припиниться в 2025 році.

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