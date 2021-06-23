Microsoft став другим IT-гігантом з капіталізацією 2 трлн доларів
Американська компанія Microsoft вперше за 35 років вийшла на капіталізацію в 2 трлн доларів. На сьогодні це другий IT-гігант з такою капіталізацією.
Про це пише Bloomberg.
Повідомляється, що напередодні акції Microsoft на торгах в Нью-Йорку подорожчали на 1,2%, що дозволило ненадовго досягти ринкової капіталізації в 2 трлн доларів. Таким чином, Microsoft став третьою компанією, яка вийшла на таку позначку.
З початку 2021 року акції Microsoft виросли в ціні на 19%, обігнавши за цим показником папери Apple і Amazon. Інвестори вкладалися в компанію в очікуванні довгострокового зростання прибутку, а також розширення її діяльності в таких сферах як машинне навчання і хмарні технології. Звітність Microsoft за III квартал перевершила очікування на ринку і продемонструвала потужне зростання компанії в різних сегментах бізнесу.
Відзначимо, в грудні 2019 року вартість саудівської нафтової компанії Saudi Aramco перевищила 2 млрд доларів, але на сьогодні вона становить близько 1,9 трлн доларів. А капіталізація іншого IT-гіганта Apple досягла 2 трлн доларів у серпні 2020-го і на сьогодні знаходиться на позначці 2,2 трлн.