Microsoft став другим IT-гігантом з капіталізацією 2 трлн доларів

Американська компанія Microsoft вперше за 35 років вийшла на капіталізацію в 2 трлн доларів. На сьогодні це другий IT-гігант з такою капіталізацією.

Повідомляється, що напередодні акції Microsoft на торгах в Нью-Йорку подорожчали на 1,2%, що дозволило ненадовго досягти ринкової капіталізації в 2 трлн доларів. Таким чином, Microsoft став третьою компанією, яка вийшла на таку позначку.

З початку 2021 року акції Microsoft виросли в ціні на 19%, обігнавши за цим показником папери Apple і Amazon. Інвестори вкладалися в компанію в очікуванні довгострокового зростання прибутку, а також розширення її діяльності в таких сферах як машинне навчання і хмарні технології. Звітність Microsoft за III квартал перевершила очікування на ринку і продемонструвала потужне зростання компанії в різних сегментах бізнесу.