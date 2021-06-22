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Hyundai закрила угоду з купівлі Boston Dynamics. Компанія коштує 1,1 млрд доларів

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Вівторок 22 червня 2021 15:59
Hyundai закрила угоду з купівлі Boston Dynamics. Компанія коштує 1,1 млрд доларів Фото: виробника роботів Boston Dynamics купила Hyundai (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Південнокорейський конгломерат Hyundai закрив угоду з придбання 80% акцій виробника роботів Boston Dynamics. Сума угоди не розголошується, але сама компанія оцінена в 1,1 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті.

Згідно з релізом, деталі угоди не розголошуються, але йдеться про покупку 80% акцій Boston Dynamics. При цьому в документі зафіксована оцінка компанії в 1,1 млрд доларів, тому можна говорити про те, що угода могла обійтися в близько 880 млн доларів.

Ще 20% акцій залишаються у нинішнього власника Boston Dynamics - японського фонду SoftBank. Поки невідомо, як Hyundai планує розвивати напрямок роботів.

Відзначимо, в 2013 році Boston Dynamics викупив Google, який в 2017 році продав компанію SoftBank. Компанія стала відомою саме в той час, коли перебувала в активах японського фонду і представила робота-собаку Spot.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Hyundai планувала купити Boston Dynamics за 921 мільйон доларів.

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