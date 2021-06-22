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SpaceX до вересня забезпечить покриття інтернету Starlink по всьому світу

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Вівторок 22 червня 2021 16:35
SpaceX до вересня забезпечить покриття інтернету Starlink по всьому світу Фото: мільярдер Ілон Маск (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Космічна компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска має намір до вересня забезпечити весь світ покриттям супутникового інтернету Starlink. Після цього почнеться робота з регуляторами в кожній країні.

Про це заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл, передає Reuters.

"Ми успішно розгорнули приблизно 1800 супутників, і як тільки вони вийдуть на робочу орбіту, у нас буде безперебійне глобальне покриття, це має бути в районі вересня", - зазначила Шотвелл.

Після цього, за її словами, почнеться робота регулюючими органами кожної країни, щоб інтернет Starlink став доступним всім користувачам.

Вона додала, що з жовтня 2020 року триває бета-тестування Starlink в 11 країнах. Учасники програми отримали комплект обладнання (термінал, кріплення, маршрутизатор) за 499 доларів. Абонентська плата становить 99 доларів на місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що супутниковий інтернет Starlink буде доступний на великих транспортних засобах - від вантажівок до літаків і кораблів. Причому по всьому світу.

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