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Facebook запустив додаток для онлайн-бесід і подкасти в США

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Менло-Парк, Понеділок 21 червня 2021 16:30
Facebook запустив додаток для онлайн-бесід і подкасти в США Фото: Facebook запустив додаток, що дозволяє брати участь у бесідах (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія Facebook запустила додаток Live Audio Rooms, що дозволяє слухати онлан-бесіди і брати участь в них. Сервіс доступний в США для операційної системи iOS.

Про це йдеться в офіційній заяві Facebook.

"Сьогодні ми запускаємо Live Audio Rooms і подкасти в рамках наших планів впровадження соціальних аудіосистем в Facebook", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на перших порах користувачі в США зможуть використовувати додаток Live Audio Rooms, яке дозволить приєднуватися до бесід з громадськими діячами, експертами і слухати їх. "У найближчі тижні ми розширимо можливості для більшої кількості громадських діячів і груп з розміщення Live Audio Room і представимо нові функції для обох заходів в найближчі місяці", - додали в компанії.

У Facebook уточнили, що спікерів в такій онлайн-бесіді може бути не більше 50 користувачів, а число слухачів - не обмежена.

Онлайн-бесіди можуть бути як відкритими, так і приватними. Крім того, організатори можуть спілкуватися на безоплатній основі або додавати для слухачів можливість внесення пожертвувань.

Facebook також додав подкасти, які користувачі можуть слухати на своїх сторінках в соцмережі і в стрічці новин за допомогою міні-програвача або в повноекранному режимі. У найближчі тижні компанія має намір розширити список доступних для прослуховування подкастів.

Нагадаємо Instagram Facebook і Facebook почали відправляти повідомлення на операційну систему iOS, що збирають особисті дані користувачів, щоб залишатися безкоштовними.

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