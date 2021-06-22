Космічний телескоп Hubble вийшов з ладу: що сталося

Телескоп Hubble повністю відключений через несправність головного бортового комп’ютера. 13 червня, після того, як обсерваторія припинила отримувати сигнали keep-alive, апарат прийняв рішення перевести усі наукові інструменти в безпечний режим.

Відомо, що фахівці намагалися перезавантажити систему супутника, втім через деякий час збій повторився. Однією з причин несподіваної проблеми може бути модуль пам’яті. Команда спеціалістів планувала змінити модуль на один із резервних й спостерігала за роботою головного комп'ютера протягом наступного дня. Ця спроба також виявилася невдалою.

Нагадаємо, що космічну обсерваторію Hubble було виведено на орбіту Землі 24 квітня 1990 року. З того часу телескоп передав Землі більше ніж мільйон знімків, які допомогли вченим розширити своє уявлення про космічний простір навколо планети. Бортовий комп'ютер, зі свого боку, востаннє отримував оновлення у 2009 році.