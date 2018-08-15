Прем’єр Італії оголосив надзвичайний стан через обвал мосту у Генуї

Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у місті Генуї та його околицях через обвал мосту. Про це повідомляє Reuters.

Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади. Він наголосив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування і застосує відповідні заходи.

Раніше повідомлялось, що внаслідок обвалу мосту в Італії кількість жертв зросла до 37 осіб. Крім того, через обвал мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані. Зокрема, серед постраждалих є двоє українців.

Також Департамент консульської служби МЗС України закликав українців, які проживають в італійській Генуї, повідомити про себе рідним.

Нагадаємо, що міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що Міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.

Як відомо, в італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни 14 серпня частково обрушився міст.