Двоє українців постраждали при обваленні мосту в Генуї

Постраждалі зараз перебувають у лікарні "Сан Мартін"

В префектурі міста Генуя двоє українців постраждали в результаті обвалення мосту. Про це українське консульство в Мілані повідомило в Facebook.

"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв'язок. В інші лікарні "Галлієра" і "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не поступали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останніми даними в результаті обвалу мосту загинули щонайменше 37 людей. Серед загиблих троє неповнолітніх: дитина 8 років і два підлітки у віці 13 і 16 років. Крім того, у зв'язку з обвалом мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані. Раніше в департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що українців серед загиблих в результаті обвалу мосту в Генуї немає.