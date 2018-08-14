На півночі Італії обрушився автомобільний міст

Віадук обрушився в італійській Генуї

В італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни сьогодні, 14 серпня, частково обрушився віадук. Про це повідомляє поліція в Twitter.

За інформацією Quotidiano, у момент обвалення на мосту знаходилося багато автомобілів. Однак інформації про постраждалих поки немає.

Зазначимо, що на місці події перебувають десятки машин швидкої допомоги. Передбачається, що причиною обвалення міг стати ослаблення несучих конструкцій.

За даними La Repubblica, мова може йти про десятки постраждалих.

Фото (twitter.com/poliziadistato)

Нагадаємо, в березні в американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст, відомо про загиблих і великому числі постраждалих. Від шести до десяти людей могли загинути при обваленні моста в Майамі.