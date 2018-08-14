Обвал мосту у Генуї: на компанію-оператора подадуть позов до суду

Кількість жертв зросла до 35 осіб

Міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що Міністерство подасть цивільний позов до суду проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї. Про це повідомляє Reuters.

За словами Тонінеллі, саме компанія Autostrade per l'italia була відповідальною за ремонтні роботи, які проводилися на мосту.

"Якщо є відповідальні люди, вони повинні за це заплатити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про 35 жертв обвалу моста в Італії. Також повідомлялося, що під час обвалення на мосту знаходилося не менше десятка автомобілів. Ймовірною причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.

Обвал мосту стався сьогодні, 14 серпня 2018 року, в італійській Генуї. За словами міністра транспорту Італії Данило Тонінеллі, аварія стала "великою трагедією" для країни. Крім того, Тонінеллі заявив, що направляється на місце події.

Додамо, що зараз інформації про загиблих і постраждалих українців в результаті обвалу моста в Генуї немає. Український консул в Мілані підтримує оперативний контакт з місцевою поліцією.