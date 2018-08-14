МЗС закликає українців у Генуї зв’язатися з рідними

Число загиблих у результаті обвалу мосту в Генуї зросла до 35

Українців, які проживають в італійській Генуї, закликають повідомити про себе рідним. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

"Закликаємо громадян України, які проживають або тимчасово перебувають у Генуї та її околицях, повідомити про себе рідним", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що число загиблих у результаті обвалу мосту в Генуї зросла до 35.

Рятувальники знайшли живими вже 14 постраждалих, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

Також РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією екстрених служб, через обвал мосту в Генуї щонайменше дев'ять осіб перебувають у критичному стані. Медики також підтвердили загибель 9-річного хлопчика, який знаходився в машині у момент падіння частини мосту.