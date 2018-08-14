МЗС закликає українців у Генуї зв’язатися з рідними

Новини Суспільство 14.08.2018 - 20:01
Фото: обвал мосту в Генуї (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: обвал мосту в Генуї (twitter.com/UkrZaKordonom)

Число загиблих у результаті обвалу мосту в Генуї зросла до 35

Українців, які проживають в італійській Генуї, закликають повідомити про себе рідним. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

"Закликаємо громадян України, які проживають або тимчасово перебувають у Генуї та її околицях, повідомити про себе рідним", - йдеться у повідомлені.

МЗС закликає українців у Генуї зв’язатися з ріднимиНагадаємо, що число загиблих у результаті обвалу мосту в Генуї зросла до 35

Рятувальники знайшли живими вже 14 постраждалих, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

Також РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією екстрених служб, через обвал мосту в Генуї щонайменше дев'ять осіб перебувають у критичному стані. Медики також підтвердили загибель 9-річного хлопчика, який знаходився в машині у момент падіння частини мосту.

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Теги:  МЗС,  Італія,  мост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС