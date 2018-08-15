Кількість жертв обвалу мосту в Італії зросла до 37 осіб

Серед загиблих через обвал мосту в Італії троє неповнолітніх

В результаті обвалу мосту в Італії, який стався вчора, 14 серпня 2018 року, загинули 37 людей. Про це повідомляє місцеве видання ilsecoloxix.it.

Як повідомляється, серед загиблих троє неповнолітніх: дитина 8 років і два підлітки у віці 13 і 16 років. Крім того, через обвал мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані.

"37 підтверджених загиблих, з яких 5 були виявлені вночі, о 3, 4, 5 і 7:30 - всі чоловіка близько 40 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні повідомляв, що при обваленні автомобільного мосту в Генуї (Італія) загинули 35 людей. Міністр внутрішніх справ Італії пообіцяв покарати винних у обваленні мосту в Генуї.

Крім того, Департамент консульської служби МЗС України закликав українців, які проживають в італійській Генуї, повідомити про себе рідним.

Також повідомлялося, що міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.