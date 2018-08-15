Премьер Италии объявил чрезвычайное положение из-за обвала моста в Генуе

Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местной власти

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окресностях из-за обвала моста. Об этом сообщает Reuters.

Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местной власти. Он подчеркнул, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade и правительство не будет ожидать выводов текущего уголовного расследования и применит соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что в результате обвала моста в Италии количество жертв выросло до 37 человек. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. В частности, среди пострадавших есть двое украинцев.

Также Департамент консульской службы МИД Украины призвал украинцев, которые проживают в итальянской Генуе, сообщить о себе родным.

Напомним, что министр транспорта Италии Даниил Тонинелли заявил, что Министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.

Как известно, в итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны 14 августа частично обрушился мост.