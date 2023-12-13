Премьер Норвегии объявил о дополнительной помощи Украине

Норвегия предоставит Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь в размере 800 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам", - сказал Стере.

Он отметил, что таким образом Норвегия поможет с 1 млрд долларов поддержки от США на 2023 год, который заканчивается.

"Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году с первых месяцев", - подчеркнул норвежский премьер.

Зеленский прибыл в Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". В частности, планируется двусторонние переговоры с его участниками.

Также Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели встречи для обсуждения различных тем, в том числе по дальнейшей поддержке Украины.

Помощь от Норвегии

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Позже Норвегия предоставила один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.

Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем опасности для проверки радиационной обстановки.

Также Норвегия объявила о выделении 200 млн норвежских крон (17 млн евро) Всемирной продовольственной программе, включая гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, Великобритания вместе с Норвегией возглавили новую "морскую коалицию" для помощи Украине. Новое объединение стран будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.