Норвегия выделит финансовую помощь для разминирования Украины

Норвегия сегодня, 11 октября, объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт .

"Широкое использование мин и кассетных боеприпасов привело к тому, что Украина сегодня стала самой заминированной страной в мире. Норвегия сейчас более чем удваивает свои усилия по борьбе с минами в Украине после начала жестокой агрессивной войны России", - говорится в сообщении.

Анникен Хюитфельдт сказала, что разминирование Украины спасает жизни и защищает гражданское население, особенно детей. Разминирование также является необходимым условием для предоставления других форм чрезвычайной помощи и восстановления инфраструктуры.

"Предотвращение человеческих жертв также укрепляет способность Украины противостоять российской агрессии. Поэтому правительство выделит 200 миллионов норвежских крон (18,5 млн долларов), предназначенных для разминирования и других взрывчатых веществ в Украине", - сказала министр.

Война в Украине угрожает доступу к продовольствию по всему миру

Отмечается, что разминирование является важным направлением как для самих украинцев, так и для усилий Норвегии в Украине. Гуманитарное разминирование является одним из пяти важнейших приоритетов Украины в собственном плане восстановления страны. Украинские власти отдают приоритет разминированию сельскохозяйственных земель и расчистке критически важной инфраструктуры.

В МИД Норвегии уточнили, что около 30 % территории Украины сейчас покрыто минами и неразорвавшейся взрывчаткой. Крайне важно расчистить землю, чтобы украинские фермеры могли обрабатывать ее.

"Таким образом, российская война на территории Украины не только затрагивает Украину, но и угрожает безопасному доступу к продовольствию во всем мире", - сказала министр иностранных дел Хуитфельдт.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения и активных боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство положило начало новой государственной политике по гуманитарному разминированию и призвал другие страны помочь в этой сфере.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.