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Британия и Норвегия создали новую "морскую коалицию" для помощи Украине

Понедельник 11 декабря 2023 03:34
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Британия и Норвегия создали новую "морскую коалицию" для помощи Украине Фото: Британия и Норвегия возглавят морскую коалицию для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия вместе с Норвегией возглавили новую "Морскую коалицию" для помощи Украине. Новое объединение стран будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Британии.

"Новая коалиция будет оказывать Украине долгосрочную поддержку, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности на Черном море", - говорится в сообщении оборонного ведомства Британии.

Отмечается, что блокада РФ Черного моря значительно снизила способность Украины экспортировать товары морским путем. Потому укрепление морских возможностей ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.

"Новая Коалиция по морским возможностям будет координировать поддержку, которую Британия, Норвегия и другие страны оказывают Украине. В долгосрочной перспективе это поможет Украине преобразовать свой военно-морской флот, сделав его более совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и укрепить безопасность в Черном море", - отметил министр обороны Британии Грант Шаппс.

Сообщается, что "Морская коалиция" также будет тесно сотрудничать с ВМС и Министерством обороны Украины для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие военно-морских сил на Черном море, модернизацию украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов, а также внутренних водных путей.

Помощь Украине от Британии

Британия - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Также глава МИД Дэвид Кэмерон недавно заявил, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.

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