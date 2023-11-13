ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия выделит 84 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине

Норвегия, Понедельник 13 ноября 2023 12:26
UA EN RU
Норвегия выделит 84 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине Фото: Норвегия выделит 84 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Норвегии выделяет один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Норвегии.

Как сообщается, среди организаций - норвежские Красный Крест, Совет по делам беженцев, Save the Children, NORCAP, Church Aid, People's Aid и другие.

Деньги поступят к ним в рамках норвежской программы поддержки Nansen.

Отмечается, что помощь получат потерявшие жилье, еду, воду и нормальные условия жизни. Также средства будут направлены на образование, здравоохранение и психосоциальную поддержку, защиту гражданского населения. В частности, Норвегия активизирует помощь по разминированию.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия является одним из союзников Украины, который с начала полномасштабного вторжения России регулярно оказывает нашей стране помощь, чтобы противостоять российским агрессиям.

Так, недавно стало известно о том, что страна передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.

Также в августе Норвегия пообещала предоставить Украине системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Норвегия
NEWS
Украинские войска продолжили наступление в западной части Запорожской области: карты ISW
Украинские войска продолжили наступление в западной части Запорожской области: карты ISW
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом