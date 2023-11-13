Норвегия выделит 84 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине

Правительство Норвегии выделяет один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Норвегии.

Как сообщается, среди организаций - норвежские Красный Крест, Совет по делам беженцев, Save the Children, NORCAP, Church Aid, People's Aid и другие.

Деньги поступят к ним в рамках норвежской программы поддержки Nansen.

Отмечается, что помощь получат потерявшие жилье, еду, воду и нормальные условия жизни. Также средства будут направлены на образование, здравоохранение и психосоциальную поддержку, защиту гражданского населения. В частности, Норвегия активизирует помощь по разминированию.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия является одним из союзников Украины, который с начала полномасштабного вторжения России регулярно оказывает нашей стране помощь, чтобы противостоять российским агрессиям.

Так, недавно стало известно о том, что страна передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.

Также в августе Норвегия пообещала предоставить Украине системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.