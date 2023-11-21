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Пограничники получили от Норвегии комплекс для мониторинга радиации в опасных зонах

Вторник 21 ноября 2023 11:14
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Пограничники получили от Норвегии комплекс для мониторинга радиации в опасных зонах Фото: Норвегия передала Госпогранслужбе Украины мобильный комплекс радиоконтроля (t.me/DPSUkr)
Автор: Владимир Костырин

Украиские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с наивысшим уровнем угрозы для проверки радиационной обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Данный современный мобильный комплекс радиоконтроля сконструирован на базе автомобиля.

"Его используют для мониторинга радиационной обстановки в наиболее угрожающих зонах и опасных направлениях", - рассказали пограничники.

Также в Госпогранслужбе уточнили, что помощь украинской стороне была предоставлена в рамках совместного проекта международной технической помощи с Агентством по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегии.

Норвегия передала украинским пограничникам мобильный комплекс радиоконтроля (фото: t.me/DPSUkr)

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия является одной из стран-союзников Украины, и с начала полномасштабного вторжения России регулярно оказывает помощь нашему государству для отражения военной агрессии Москвы и ликвидации ее последствий.

Так, на прошлой неделе в МИД Норвегии заявили, что Осло выделяет один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.

Также недавно стало известно о том, что Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.

Напомним также, что в августе Норвегия пообещала предоставить Украине системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.

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