Пограничники получили от Норвегии комплекс для мониторинга радиации в опасных зонах
Украиские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с наивысшим уровнем угрозы для проверки радиационной обстановки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
Данный современный мобильный комплекс радиоконтроля сконструирован на базе автомобиля.
"Его используют для мониторинга радиационной обстановки в наиболее угрожающих зонах и опасных направлениях", - рассказали пограничники.
Также в Госпогранслужбе уточнили, что помощь украинской стороне была предоставлена в рамках совместного проекта международной технической помощи с Агентством по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегии.
Норвегия передала украинским пограничникам мобильный комплекс радиоконтроля (фото: t.me/DPSUkr)
Помощь Украине от Норвегии
Норвегия является одной из стран-союзников Украины, и с начала полномасштабного вторжения России регулярно оказывает помощь нашему государству для отражения военной агрессии Москвы и ликвидации ее последствий.
Так, на прошлой неделе в МИД Норвегии заявили, что Осло выделяет один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.
Также недавно стало известно о том, что Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.
Напомним также, что в августе Норвегия пообещала предоставить Украине системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.
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