Прем'єр Норвегії оголосив про додаткову допомогу Україні

Норвегія надасть Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам", - сказав Стере.

Він зазначив, що таким чином Норвегія допоможе із 1 млрд доларів підтримки від США на 2023 рік, який закінчується.

"Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ у 2024 році із найперших місяців", - наголосив норвезький прем'єр.

Зеленський прибув до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом для участі у другому саміті "Україна - Північна Європа". Зокрема, плануються двосторонні переговори з його учасниками.

Також Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.

Допомога від Норвегії

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія надала один мільярд крон (84 мільйони євро) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Нещодавно українські прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із високим рівнем загрози для перевірки радіаційної обстановки.

Також Норвегія оголосила про виділення 200 млн норвезьких крон (17 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, включно з гуманітарною продовольчою програмою "Зерно з України".

Окрім того, Британія разом із Норвегією очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.