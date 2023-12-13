ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Норвегії оголосив про додаткову допомогу Україні

Осло, Норвегія, Середа 13 грудня 2023 13:00
UA EN RU
Прем'єр Норвегії оголосив про додаткову допомогу Україні Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Норвегія надасть Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам", - сказав Стере.

Він зазначив, що таким чином Норвегія допоможе із 1 млрд доларів підтримки від США на 2023 рік, який закінчується.

"Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ у 2024 році із найперших місяців", - наголосив норвезький прем'єр.

Зеленський прибув до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом для участі у другому саміті "Україна - Північна Європа". Зокрема, плануються двосторонні переговори з його учасниками.

Також Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.

Допомога від Норвегії

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія надала один мільярд крон (84 мільйони євро) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Нещодавно українські прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із високим рівнем загрози для перевірки радіаційної обстановки.

Також Норвегія оголосила про виділення 200 млн норвезьких крон (17 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, включно з гуманітарною продовольчою програмою "Зерно з України".

Окрім того, Британія разом із Норвегією очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия Військова допомога Допомога Україні
NEWS
Нічний удар балістики по Києву: фоторепортаж з місця подій
Нічний удар балістики по Києву: фоторепортаж з місця подій
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік