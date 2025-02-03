Премьер Латвии: Европа не сможет помочь Украине, если не повысит расходы на оборону

Она рассказала, что в целом европейские страны тратят 1,9% ВВП на оборону, но расходы можно увеличить. И существуют разные инструменты, при помощи которых можно увеличить финансирование оборонной сферы.

"Но мы действительно должны найти способ, как мы можем это финансировать, потому что это то, что действительно нужно, нужно Европе. Мы видим, что не сможем помочь Украине, если не будем больше тратить на оборону. И это нужно для Европы, это не только для Украины", - подчеркнула глава латвийского правительства.

Также Силиня добавила, что для долгосрочного планирования необходимо "послать сигнал промышленности", чтобы она знала, сколько Европа хочет потратить, насколько большими будут заказы.

"Европа помогает Украине, и мы не сможем помогать больше, если не поднимем потенциал наших отраслей, а у нас есть потенциал в Европе", - отметила премьер Латвии.