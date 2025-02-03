Прем'єр Латвії: Європа не зможе допомогти Україні, якщо не підвищить витрати на оборону

Вона розповіла, що загалом європейські країни витрачають 1,9% ВВП на оборону, але витрати можна збільшити. І існують різні інструменти, за допомогою яких можна збільшити фінансування оборонної сфери.

"Але ми справді маємо знайти спосіб, як ми можемо це фінансувати, тому що це те, що дійсно потрібно, потрібно Європі. Ми бачимо, що не зможемо допомогти Україні, якщо не будемо більше витрачати на оборону. І це потрібно для Європи, це не тільки для України", - підкреслила глава латвійського уряду.

Також Сіліня додала, що для довгострокового планування необхідно "послати сигнал промисловості", щоб вона знала, скільки Європа хоче витратити, наскільки великими будуть замовлення.

"Європа допомагає Україні, і ми не зможемо допомагати більше, якщо не піднімемо потенціал наших галузей, а у нас є потенціал у Європі", - зазначила прем'єр Латвії.