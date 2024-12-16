Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц, - Каллас

Евросоюз будет передавать Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц. Деньги предоставляют в рамках бюджетной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

По итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС она отметила, что Европа должна поддерживать Украину. В частности, к концу зимы европейские государства обучат 75 тысяч украинских солдат.

"В этом месяце Европейский союз выделил Украине 4,2 миллиарда на поддержку ее бюджета. С января мы будем выделять по 1,5 миллиарда в месяц", - добавила Каллас.

Она уточнила, что необходима и дополнительная помощь. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече глав МИД рассказал, что Украине нужно больше боеприпасов, более сильная противовоздушная оборона и больше поддержки оборонной промышленности.