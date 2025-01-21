Трамп приостановил помощь США другим странам. Что предусматривает указ и касается ли Украины

В первый день своего второго президентского срока Дональд Трамп издал ряд указов. Среди прочего – о приостановлении американской помощи другим странам сроком на 90 дней.

РБК-Украина объясняет, о чем говорится в указе и означает ли это, что Украина окажется без американской поддержки.

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Что предусматривает указ

В указе Трампа говорится, что "индустрия внешней помощи и бюрократия США не соответствуют американским интересам" и "во многих случаях противоречат американским ценностям".

В то же время, согласно тексту, политика Соединенных Штатов заключается в том, что никакая дальнейшая внешняя помощь США не должна предоставляться способом, который не полностью согласуется с внешней политикой президента страны.

90-дневная пауза в международной помощи США будет использована для оценки программной эффективности и согласованности с внешней политикой Соединенных Штатов.

Согласно указу, все руководители департаментов и агентств, которые отвечают за американские программы помощи по иностранному развитию, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, а также международным организациям и подрядчикам.

Выплаты приостановлены до пересмотра таких программ на эффективность и последовательность программ с внешней политикой США. Такой пересмотр должен состояться в течение 90 дней.

Руководители соответствующих подразделений должны заказать обзор соответствующих программ помощи, в соответствии с указаниями государственного секретаря США. С сегодняшнего дня эту должность занимает Марко Рубио.

На основе полученного анализа, руководители подразделений также будут принимать решение – прекращать ли помощь, продолжать ли, или менять ее объем. Решение также должно быть согласовано с государственным секретарем. Обеспечивать соблюдение этой паузы будет административно-бюджетное управление

Вместе с тем, государственный секретарь может отменить приостановление помощи по отдельным программам.

Что означает приостановление для Украины

Из контекста указа следует, что речь идет о финансировании помощи на развитие (development assistance funding), то есть о невоенной помощи.

Кроме того, один из пунктов указа предусматривает, что он должен выполняться "в соответствии с действующим законодательством США и при наличии ассигнований". Этот пункт может быть важным, ведь, в частности, военная помощь Украине выделена отдельным законом, который был принят не президентом, а Конгрессом США.

Отметим, что помощь на развитие выделяется, как правило, через Агентство США по международному развитию (USAID). Оно финансирует как государственные проекты под эгидой правительств иностранных государств, так и проекты неправительственных общественных организаций и оперирует многомиллиардными бюджетами.

РБК-Украина обратилось с запросом в посольство США за разъяснением ситуации, однако на момент выхода материала не получило ответа.

Вместе с тем, несколько не связанных между собой собеседников РБК-Украина предположили, что указ действительно касается только программ USAID, а не макрофинансовой или военной помощи Украине. Однако они также пока ждут появления более детальной информации.