Каллас о помощи Украине: Евросоюз готов взять на себя лидерство, если США не захотят

Евросоюз готов проявить лидерство в вопросе помощи Украине. Но в Европе надеются, что избранный президент США Дональд Трамп не будет прекращать поддержку украинцев.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Она добавила, что в Европе не должны "строить догадки" о будущей поддержке для Украины от США. По словам главы дипломатии ЕС, "не в интересах Америки, чтобы Россия была самой сильной страной в мире".

"Я действительно уверена, что все остальные члены ЕС, а также, надеюсь, и Соединенные Штаты, готовы продолжать оказывать поддержку Украине… Европейский союз также готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты не захотят", - отметила Каллас.

Помощь Украине от США

Напомним, администрация президента США Джо Байдена предоставляла Украине военную и финансовую помощь с начала полномасштабного вторжения россиян.

Но 20 января новым президентом США официально станет Дональд Трамп и пока неясно, будет ли он продолжать военную помощь Украине.

Недавно СМИ со ссылкой на высокопоставленных источников писали, что после выделения последнего пакета военной помощи Украине от администрации Байдена все еще останется несколько миллиардов долларов, которые были выделены Конгрессу на поддержку ВСУ. И у администрации Трампа будет возможность также направить оружие в Украину.

При этом Financial Times писало, что Трамп, вероятно, продолжит предоставлять украинским солдатам военную помощь.

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