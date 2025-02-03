Премьер Латвии: Европа не сможет помочь Украине, если не повысит расходы на оборону
Странам Европы необходимо повысить свои расходы на оборону. В ином случае они не смогут помочь Украине в обороне от российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини перед неформальной встречей лидеров ЕС в Брюсселе.
Она рассказала, что в целом европейские страны тратят 1,9% ВВП на оборону, но расходы можно увеличить. И существуют разные инструменты, при помощи которых можно увеличить финансирование оборонной сферы.
"Но мы действительно должны найти способ, как мы можем это финансировать, потому что это то, что действительно нужно, нужно Европе. Мы видим, что не сможем помочь Украине, если не будем больше тратить на оборону. И это нужно для Европы, это не только для Украины", - подчеркнула глава латвийского правительства.
Также Силиня добавила, что для долгосрочного планирования необходимо "послать сигнал промышленности", чтобы она знала, сколько Европа хочет потратить, насколько большими будут заказы.
"Европа помогает Украине, и мы не сможем помогать больше, если не поднимем потенциал наших отраслей, а у нас есть потенциал в Европе", - отметила премьер Латвии.
Помощь Украине от Европы
Напомним, вопрос помощи Украине от стран Европы стал очень актуальным после того, как президентом США стал Дональд Трамп. Трамп практически сразу же приостановил помощь другим странам на 90 дней. Это, в частности, касается и Украины.
При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверяла, что если США не захотят проявлять лидерство в помощи Украине, то это сделает Европа.
Она также заверяла, что Европа будет каждый месяц выделять 1,5 млрд евро бюджетной помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.