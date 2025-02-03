Прем'єр Латвії: Європа не зможе допомогти Україні, якщо не підвищить витрати на оборону
Країнам Європи необхідно підвищити свої витрати на оборону. В іншому разі вони не зможуть допомогти Україні в обороні від російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Латвії Евіки Сіліні перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.
Вона розповіла, що загалом європейські країни витрачають 1,9% ВВП на оборону, але витрати можна збільшити. І існують різні інструменти, за допомогою яких можна збільшити фінансування оборонної сфери.
"Але ми справді маємо знайти спосіб, як ми можемо це фінансувати, тому що це те, що дійсно потрібно, потрібно Європі. Ми бачимо, що не зможемо допомогти Україні, якщо не будемо більше витрачати на оборону. І це потрібно для Європи, це не тільки для України", - підкреслила глава латвійського уряду.
Також Сіліня додала, що для довгострокового планування необхідно "послати сигнал промисловості", щоб вона знала, скільки Європа хоче витратити, наскільки великими будуть замовлення.
"Європа допомагає Україні, і ми не зможемо допомагати більше, якщо не піднімемо потенціал наших галузей, а у нас є потенціал у Європі", - зазначила прем'єр Латвії.
Допомога Україні від Європи
Нагадаємо, питання допомоги Україні від країн Європи стало дуже актуальним після того, як президентом США став Дональд Трамп. Трамп практично відразу ж призупинив допомогу іншим країнам на 90 днів. Це, зокрема, стосується й України.
При цьому глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевняла, що якщо США не захочуть проявляти лідерство в допомозі Україні, то це зробить Європа.
Вона також запевняла, що Європа щомісяця виділятиме 1,5 млрд євро бюджетної допомоги Україні.
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