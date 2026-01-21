Премьер Израиля принял приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира"

Отмечается, что это произошло после того, как офис Нетаньяху раскритиковал состав комитета "Совета мира", который отвечает за надзор за Газой.

Состав исполнительного комитета Газы, в который входит Турция, ключевой региональный конкурент, не был согласован с израильским правительством и противоречил его политике. На фоне этого новое решение Нетаньяху может поставить его в конфликт с некоторыми ультраправыми союзниками в его коалиции.

По данным СМИ, "Совет мира" сперва предполагался как организация из небольшой группы мировых лидеров, которые будут контролировать план прекращения огня в секторе Газа.

Однако впоследствии амбиции Трампа расширились до более масштабной концепции, и он разослал приглашения десяткам стран, намекнув, что вскоре он будет выступать посредником в глобальных конфликтах.