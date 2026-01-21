Прем'єр Ізраїлю прийняв запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру"

Зазначається, що це сталося після того, як офіс Нетаньягу розкритикував склад комітету "Ради миру", який відповідає за нагляд за Газою.

Склад виконавчого комітету Гази, до якого входить Туреччина, ключовий регіональний конкурент, не був узгоджений з ізраїльським урядом і суперечив його політиці. На тлі цього нове рішення Нетаньягу може поставити його в конфлікт з деякими ультраправими союзниками в його коаліції.

За даними ЗМІ, "Рада миру" спершу передбачалася як організація з невеликої групи світових лідерів, які контролюватимуть план припинення вогню в секторі Гази.

Однак згодом амбіції Трампа розширилися до більш масштабної концепції, і він розіслав запрошення десяткам країн, натякнувши, що незабаром він буде виступати посередником у глобальних конфліктах.