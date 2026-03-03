Бесконечной войны против Ирана не будет: заявление премьера Израиля

"Я слышу, как люди говорят, что это будет бесконечная война - не будет бесконечной войны, потому что этот террористический режим в Иране находится в своей самой слабой точке с момента своего основания", - сказал Нетаньяху.

По его словам, причина, почему союзники должны были действовать именно сейчас, заключается в том, что после совместных ударов по их ядерным объектам в прошлом году Иран начал строить новые объекты - подземные бункеры, которые сделают их программу баллистических ракет и их программу атомных бомб защищенными от авиации.

Нетаньяху также заверил, что удары США и Израиля создадут условия для смены режима в Иране. По его словам, 95% проблем на Ближнем Востоке порождает Иран, поэтому падение режима приведет к потоку мирных соглашений между Израилем и его арабскими соседями.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.