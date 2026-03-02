ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе: что говорят в МАГАТЭ

Понедельник 02 марта 2026 12:01
UA EN RU
Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе: что говорят в МАГАТЭ Фото: Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Тревожные снимки с орбиты: Иран тайно восстанавливает ядерные объекты после ударов

"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", - заявил посол Ирана в ООН Реза Наджафи.

Отвечая на вопрос агентства Reuters, какие объекты были поражены, он ответил, что под атакой находился Натанз.

Что говорят в МАГАТЭ

При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.

Иран восстанавливает ядерный потенциал

Напомним, в начале февраля спутниковые снимки зафиксировали возобновление работ на поврежденных ядерных объектах Ирана после ударов США и Израиля.

На изображениях четко видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям.

Это была первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серию ударов по Ирану. По словам президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Иран
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой