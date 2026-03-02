Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе: что говорят в МАГАТЭ
Ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", - заявил посол Ирана в ООН Реза Наджафи.
Отвечая на вопрос агентства Reuters, какие объекты были поражены, он ответил, что под атакой находился Натанз.
Что говорят в МАГАТЭ
При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.
Иран восстанавливает ядерный потенциал
Напомним, в начале февраля спутниковые снимки зафиксировали возобновление работ на поврежденных ядерных объектах Ирана после ударов США и Израиля.
На изображениях четко видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям.
Это была первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серию ударов по Ирану. По словам президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.
По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.