Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе: что говорят в МАГАТЭ

Ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", - заявил посол Ирана в ООН Реза Наджафи.

Отвечая на вопрос агентства Reuters, какие объекты были поражены, он ответил, что под атакой находился Натанз.

Что говорят в МАГАТЭ

При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.

Иран восстанавливает ядерный потенциал

Напомним, в начале февраля спутниковые снимки зафиксировали возобновление работ на поврежденных ядерных объектах Ирана после ударов США и Израиля.

На изображениях четко видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям.

Это была первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.