Прем'єр Ізраїлю пояснив, чому удари по Ірану не переростуть у тривалу війну

"Я чую, як люди кажуть, що це буде нескінченна війна – не буде нескінченної війни, тому що цей терористичний режим в Ірані знаходиться у своїй найслабшій точці з моменту свого заснування", - сказав Нетаньяху.

За його словами, причина, чому союзники мусили діяти саме зараз, полягає в тому, що після спільних ударів по їхніх ядерних об'єктах минулого року Іран почав будувати нові об'єкти – підземні бункери, які зроблять їхню програму балістичних ракет та їхню програму атомних бомб захищеними від авіації.

Нетаньяху також запевнив, що удари США та Ізраїлю створять умови для зміни режиму в Ірані. За його словами, 95% проблем на Близькому Сході породжує Іран, тому падіння режиму призведе до потоку мирних угод між Ізраїлем та його арабськими сусідами.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. У Тель-Авіві заявили, що головна мета ударів – не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Згодом стало відомо про загибель верховного лідера Ірану – аятоли Алі Хаменеї, щонайменше чотирьох членів його родини, а також низки високопоставлених чиновників країни. Усі вони загинули внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю.