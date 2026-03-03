ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль ввел войска в Ливан и назвал цель наступления

Вторник 03 марта 2026 10:44
UA EN RU
Израиль ввел войска в Ливан и назвал цель наступления Фото: Израиль ввел войска в Ливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Израиля ввела войска в Ливан, и постепенно уничтожает военную инфраструктуру "Хезболлы". Цель наступления - защитить пограничные общины на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение армии Израиля и Times of Israel.

Читайте также: Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб, - Виткофф

"Чтобы предотвратить возможность прямого огня по израильским общинам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и я позволили Армии обороны Израиля продвигаться в Ливане, чтобы защитить приграничные общины оттуда", - отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, армия обороны Израиля продолжает "мощно действовать против целей "Хезболлы" в Ливане.

Отмечается, что солдаты армии Израиля действуют на юге Ливана и размещены в нескольких точках вблизи пограничной зоны.

"Хезболла" решила напасть на Израиль от имени иранского режима, и она будет нести ответственность за свои действия. Армия обороны Израиля не позволит причинить вред израильским гражданским лицам и будет продолжать действовать в защиту Государства Израиль и его граждан", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 2 марта, Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может длиться несколько дней.

Стоит добавить, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям "Хезболлы" в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.

Как известно, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.

Тегеран в ответ нанес удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции" против США и Израиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Хезболла Ливан
Новости
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой