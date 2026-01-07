Премьер Испании впервые допустил размещение военных в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня в рамках потенциального мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.
Санчес после встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что со следующего понедельника начнет серию встреч с представителями большинства парламентских групп для обсуждения потенциального вклада Испании в мирный процесс в Украине.
По его словам, Испания, "как большая европейская страна", будет участвовать в принятии решений в случае прекращения огня и возможности для установления устойчивого мира в Украине.
Испанский премьер отметил, что этот вклад должен охватывать как усилия по восстановлению, так и "военные возможности".
Отвечая на вопрос, предусматривает ли он возможность участия испанских военнослужащих в потенциальной международной миротворческой миссии, Санчес напомнил, что Испания уже демонстрировала подобные шаги "в других частях мира".
"Если мы сделали это в других частях мира, почему бы нам не сделать это в Европе?", - сказал премьер Испании.
Отметим, что ранее Санчес заявлял, что еще преждевременно говорить о присутствии испанских военных в Украине. В то же время такое решение потребует поддержки Конгресса депутатов.
Напоминаем, вчера, 6 января, в Париже стартовали переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения. Переговоры продолжаются и сегодня.
Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием широкого круга стран.
Также представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.
Известно, что Франция и Германия готовы отправить свои войска в Украину после прекращения огня.
Между тем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.
А Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.