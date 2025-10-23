Премьер Финляндии Трампу: Теперь пусть Зеленский ударит по России Tomahawk

Президент США Дональд Трамп должен разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для поражения целей в глубине территории России.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Орпо предупредил, что Россия представляет "постоянную угрозу" для безопасности Европы, а Украина должна получить оружие, необходимое для самозащиты.
Он призвал Трампа предоставить Украине оружие, необходимое ей для самообороны, и убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
"Путин верит только во власть. Если мы хотим остановить войну, мы должны быть на том же уровне или даже сильнее, чем Россия", - сказал финский премьер.
Он выразил надежду, что Трамп все же предоставит Украине соответствующие ракеты.
"Я очень надеюсь, что они смогут получить возможности, необходимые для
контрудара по России и самозащиты. Мы знаем, что это вопрос между Зеленским и Соединенными Штатами, и я очень надеюсь, что они смогут найти решение", - сообщил Орпо.
Это американская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточного поражения наземных целей на расстоянии более 1 500 километров. Она может запускаться как с кораблей и подводных лодок, так и с наземных установок.
Ракета летит на малых высотах, обходя рельеф и системы ПВО противника, что делает ее сложной для перехвата.
Напомним, недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты также нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk, поэтому не могут отдать их Украине, несмотря на то, что имеют значительные запасы.
По его словам, ракеты являются мощными и высокоточными, но США должны оставить их для собственных нужд.
Трамп также рассказал, что во время телефонного разговора Путину не понравилась идея передать союзникам несколько тысяч Tomahawk
После этого Зеленский объяснил, что вопрос передачи ракет Украине не снят с повестки дня, но стороны договорились не обсуждать его публично, чтобы избежать эскалации.
Он добавил, что россияне боятся не только самих ракет, но и того, как Украина может сочетать их с другими видами вооружения.
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что решение о передаче ракет Украине еще открыто.
Сегодня перед заседанием Европейского совета Зеленский заявил, что решение о передаче Украине Tomahawk является "очень чувствительным", но может быть так, как и с санкциями от США - когда-то в них тоже трудно было поверить.