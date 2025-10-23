Премьер Финляндии Трампу: Теперь пусть Зеленский ударит по России Tomahawk

Орпо предупредил, что Россия представляет "постоянную угрозу" для безопасности Европы, а Украина должна получить оружие, необходимое для самозащиты.

Он призвал Трампа предоставить Украине оружие, необходимое ей для самообороны, и убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Путин верит только во власть. Если мы хотим остановить войну, мы должны быть на том же уровне или даже сильнее, чем Россия", - сказал финский премьер.

Он выразил надежду, что Трамп все же предоставит Украине соответствующие ракеты.

"Я очень надеюсь, что они смогут получить возможности, необходимые для

контрудара по России и самозащиты. Мы знаем, что это вопрос между Зеленским и Соединенными Штатами, и я очень надеюсь, что они смогут найти решение", - сообщил Орпо.

Что известно о Tomahawk

Это американская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточного поражения наземных целей на расстоянии более 1 500 километров. Она может запускаться как с кораблей и подводных лодок, так и с наземных установок.

Ракета летит на малых высотах, обходя рельеф и системы ПВО противника, что делает ее сложной для перехвата.