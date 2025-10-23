"Это как с санкциями": Зеленский намекнул на возможность получения Tomahawk от США

Решение о передаче Украине Tomahawk является "очень чувствительным", но может быть так, как и с санкциями от США - когда-то в них тоже трудно было поверить.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа перед заседанием Европейского совета вместе с президентом ЕР Антониу Коштой.

"Tomahawk - это очень чувствительное решение. Но это как с санкциями - раньше в это было трудно поверить, а сейчас мы имеем решение по энергетике. Сейчас мы имеем то же самое с дальнобойными (ракетами)", - заявил президент.

Глава государства думает, что когда-то все же будет решение о передаче Tomahawk, однако все зависит от США.

"Я думаю, что когда-то по ним будет решение. Но все зависит только от американской стороны", - сообщил Зеленский.