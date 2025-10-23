"Это как с санкциями": Зеленский намекнул на возможность получения Tomahawk от США
Решение о передаче Украине Tomahawk является "очень чувствительным", но может быть так, как и с санкциями от США - когда-то в них тоже трудно было поверить.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа перед заседанием Европейского совета вместе с президентом ЕР Антониу Коштой.
"Tomahawk - это очень чувствительное решение. Но это как с санкциями - раньше в это было трудно поверить, а сейчас мы имеем решение по энергетике. Сейчас мы имеем то же самое с дальнобойными (ракетами)", - заявил президент.
Глава государства думает, что когда-то все же будет решение о передаче Tomahawk, однако все зависит от США.
"Я думаю, что когда-то по ним будет решение. Но все зависит только от американской стороны", - сообщил Зеленский.
Украина пока не получила Tomahawk
Как известно, 17 октября президент Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Ожидалось, что после этой встречи США озвучат свое решение о предоставлении Украине Tomahawk, но Вашингтон оказался пока не готов к этому.
Лидер США заявил, что "Штатам также нужны Tomahawk, хотя этих ракет и много в американской армии".
Однако чуть позже в Вашингтоне заверили, что решение о передаче Украине Tomahawk все еще открыто - об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
Президент Владимир Зеленский предполагал, что на отказ США предоставить прямо сейчас Украине дальнобойные ракеты Tomahavk мог повлиять на диалог Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, который произошел перед саммитом лидеров в Вашингтоне.