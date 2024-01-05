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Правоохранители устанавливают страну производства ракет, которыми РФ обстреляла Харьков

Харьков, Пятница 05 января 2024 15:19
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Правоохранители устанавливают страну производства ракет, которыми РФ обстреляла Харьков Архивное фото: Правоохранители устанавливают страну производства ракет, которыми РФ обстреляла Харьков (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители устанавливают страну производства ракет, которыми РФ ударила по Харькову 2 января. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Цель осмотра обломков ракет

"Прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет", - говорится в сообщении.

Цель следственного действия - проверить версию о производстве указанных ракетных боеприпасов за пределами РФ.

Сведения, полученные во время дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрывотехнической, взрывотехнической, военной экспертиз.

Фото: Обломки ракет (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Отмечается, что осмотр проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, работники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных сил Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба.

Массированный обстрел Украины 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями неприятеля стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

Россия использует баллистические ракеты Северной Кореи

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ВС пока не могут подтвердить информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

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