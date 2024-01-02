РФ выпустила по Украине около сотни ракет и 35 "Шахедов". Залужный рассказал, сколько сбили
Российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 75 ракет и все беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года. Атакована гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара - столица Украины" , - написал Залужный.
В первой волне атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины.
Все 35 ударных БПЛА Shahed-136/131 были уничтожены противовоздушной обороной.
Утром враг применил стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.
Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера - 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.
Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.
По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения - ракет разных типов.
Силами и средствами ПВО во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины было уничтожено 72 воздушные цели:
- 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".
Атака РФ по Украине 2 января
Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.
Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.
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